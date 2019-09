Netflix ha diffuso oggi un nuovo trailer di, in occasione dell’imminente presentazione in anteprima mondiale al New York Film Festival (prevista per domani), prima di arrivare al Festival di Roma a ottobre , nei cinema il 1 novembre e su Netflix il 27 novembre in tutto il mondo.

Le nuove immagini del film di Martin Scorsese ci catapultano nuovamente nell’epica gangster del grande regista, con scene ad alto tasso di violenza e umorismo. Ovviamente ci sono anche i tanto attesi e temuti flashback in cui i protagonisti sono stati ringiovaniti digitalmente – un processo che ha prolungato non poco la post-produzione del film.

Potete vedere il trailer qui sopra, ecco invece alcune immagini ufficiali:

The Irishman

The Irishman

The Irishman

The Irishman







Twitter non sta risparmiando una certa ironia sulla prima immagine, quella con il ringiovanimento più marcato:

A lot can happen in a lifetime. pic.twitter.com/onYMp4i9Bd — (𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚝-𝙷𝚊𝚖𝚒𝚜𝚑) (@SilentHamish) September 26, 2019

Va detto che sono molti i casi in cui la CGI di un film non viene rappresentata al meglio nei trailer, per poi diventare sostanzialmente impercettibile sul grande schermo: tra poche ore scopriremo se l’effetto de-aging di The Irishman verrà citato o meno nelle recensioni della stampa internazionale.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

