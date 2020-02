La Signature Entertainment ha pubblicato in rete il primo trailer di, action fantasy con protagonistidiretto da Oleg Stepchenko seguito di Viy – La Maschera del Demonio (conosciuto anche con il titolo The Forbidden Kingdom), opera vagamente ispirata al romanzo di Nikolai Gogo.

Basato su una sceneggiatura di Alexey Petrukhin e Dmitri Palees il film segue le vicende di Jonathan Green, viaggiatore e cartografo britannico che durante un’avventura mortale tra Russia e Cina incontrerà draghi, magia nera e un Re drago.

Del cast fanno parte anche Jason Flemyng (Il Curioso Caso di Benjamin Button), Charles Dance (Il Trono di Spade) e il compianto Rutger Hauer (Blade Runner).

Il film approderà nelle sale del Regno Unito il 10 aprile. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Tra i produttori di The Iron Mask troviamo Gleb Fetisov, Petrukhin e Sergey Sozanovsky.

Qua sotto potete leggere invece la sinossi di Viy – La Maschera del Demonio:

Un cartografo inglese (Jason Flemyng) parte in viaggio per realizzare la mappa delle terre della Transilvania. Dopo aver passato i monti Carpazi, trova un piccolo villaggio isolato dal resto del mondo, i cui abitanti si nascondono dai demoni e dalle creature che controllano la zona. Non capiscono che il male ha trovato da lungo tempo casa nelle loro anime e che sta solo aspettando un’occasione per uscire nel mondo esterno. Solo un uomo può svelare questi misteri e fermare le spietate creature: l’impavido cartografo Jonathan Green.