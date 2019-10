Il registae alcune star di(nuovo episodio del franchise di Kingsman), tra cuis,, hanno partecipato nei giorni scorsi a un panel dedicato al film al New York Comic-Con.

Per l’occasione la 20th Century Fox ha diffuso in rete un breve video che mostra le parti più salienti dell’evento.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

The King’s Man – Le Origini, l’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman, sarà al cinema il 14 febbraio 2020.

Scritto ancora una volta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, Angus More Gordon, il film è un prequel ambientato nello stesso universo dei primi due film ma ai primi del novecento, e segue gli eventi che condussero alla creazione dell’organizzazione dei Kingsman su uno sfondo storico ben definito.

Nel cast vi saranno Ralph Fiennes nei panni di T.E. Lawrence, Liam Neeson in quelli di Herbert Kitchener, Daniel Bruhl in quelli di Gelix Yusopov, Gemma Arterton in quelli di Mata Hari e Rhys Ifans in quelli di Grigori Rasputin. Oltre a loro, figurano anche Harris Dickinson nei panni di Conrad, Aaron Taylor-Johnson come Lee Unwin, Matthew Goode come Tristan e Stanley Tucci come Merlin.

Potete dare un’occhiata alla scene d’azione del nuovo The King’s Man nell’ultimo trailer.