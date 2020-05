La data di uscita di(sequel dell’omonimo film annunciato a inizio anno ) è stata svelata tramite due delle occupazioni più in voga durante la quarantena: fare dirette e fare puzzle!

Durante una diretta Youtube sul canale di Netflix, l’attrice e protagonista Joey King ha ricreato con un puzzle il poster del film che mostrava la data di uscita di The Kissing Booth 2 sulla piattaforma streaming: 24 luglio!

Durante la diretta si sono uniti a sorpresa amici e membri del cast; potete vedere il video qui sopra e il poster qui di seguito con lo slogan che recita: “Le regole si possono infrangere…ma anche i cuori”.

Vi era piaciuto il primo film? Siete curiosi di vedere il sequel? Fatecelo sapere nei commenti!

The Kissing Booth è tratto dal romanzo di Beth Reekles, ecco la sinossi:

Rochelle ha diciassette anni, è bella, popolare, brillante. È circondata di amici, ma non è mai stata baciata. Non ha mai avuto un fidanzato, solo cotte per tipi sbagliati, bad boy di cui le era impossibile innamorarsi davvero. E Noah non fa eccezione. Anche lui è inaffidabile, tenebroso, irritante. E con le ragazze vuole solo divertirsi. Rochelle non ha alcuna intenzione di cedere al suo irresistibile fascino. Perché di una cosa è certa, Noah non è quello giusto. Glielo ripete di continuo anche Lee, il suo migliore amico, l’unica persona a cui Rochelle non potrebbe mai rinunciare. Ma il fatto che Lee sia il fratello di Noah complica ogni cosa. Soprattutto quando Lee scopre un segreto, un segreto inconfessabile che non può, o forse non vuole, condividere con Rochelle. Dalla penna di un’autrice giovanissima, il nuovo fenomeno letterario nato da Wattpad, vincitore del premio Watty. Un esordio sorprendente, una storia d’amore che si divora compulsivamente, come un film.