La Roadside Attractions ha pubblicato in rete il primo trailer di

Il film narra la vera storia dell’eroe della guerra del Vietnam William H. Pitsenbarger (Irvine), un medico della USAF Pararescue che ha salvato oltre sessanta uomini della prima divisione di fanteria dell’esercito degli Stati Uniti prima di compiere l’ultimo sacrificio in una delle battaglie più sanguinose che l’uomo ricordi. Trentadue anni dopo Scott Huffman (Stan), dello staff del Pentagono, indaga sulla richesta della Medaglia d’Onore del Congresso per Pitsenbarger, scoprendo così una cospirazione di alto livello che lo spinge a mettere in pericolo la sua carriera e a cercare giustizia per l’aviatore caduto.

Del cast fanno parte anche Samuel L. Jackson, Ed Harris, William Hurt, Christopher Plummer, Diane Ladd e Peter Fonda.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 17 gennaio 2020. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

FONTE: Collider