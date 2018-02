La A24 ha pubblicato in rete il primo trailer di, film diretto da(Small Soldiers, Look) con protagonista(Boogie Nights).

Nel lungometraggio vediamo Reynolds nei panni di un anziano attore di nome Vic Edwards molto popolare in giovane età. Giocatore di football al college, Edwards è passato da fare delle controfigure a vera star del cinema. L’uomo, ormai anziano, si dirige a Nashville su consiglio di un amico per ritirare un premio alla carriera. Tuttavia verrà presto a scoprire che il premio in questione è donato da un festival low budget locale. Catapultato in quel contesto l’uomo inizierà un viaggio alla scoperta di se stesso.

Del cast fanno parte anche Ellar Coltrane (Boyhood) e Chevy Chase.

Il film arriverà nelle sale di New York e Los Angeles il 30 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: CS