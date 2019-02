Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Lae lacollaborano ormai da tempo con delle iniziative di co-branding che hanno portato alla nascita di video promozionali davvero sagaci e divertenti.

Visto l’imminente arrivo nelle sale di The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura, sequel del film animato The LEGO Movie, le due realtà hanno collaborato per dare vita a un nuovo video sulla sicurezza a bordo dei velivoli Turkis Airlines interpretato proprio da Emmet and co.

Potete vederlo qua sopra.

A seguire il CS diffuso dalla compagnia aerea.

Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più destinazioni globali, mentre si prepara a compiere un nuovo viaggio che inizierà con il trasferimento all’Istanbul Airport, la sua nuova avveniristica casa, prosegue la partnership con The LEGO® Movie lanciando un nuovo originale e divertente video per la sicurezza a bordo, che vede come protagonisti i personaggi dell’ultima avventura animata LEGO uscita sul grande schermo “The LEGO Movie 2”, film prodotto dalla Warner Bros. Pictures che ha debuttato in tutti i cinema l’8 febbraio.

Nell’agosto 2018 Turkish Airlines ha lanciato il suo primo safety video LEGO, anche in questo caso ispirato alla serie LEGO Movie. Il video ha raggiunto il primo posto nelle classifiche della rete, con 20 milioni di visualizzazioni in un solo mese e si è aggiudicato la medaglia d’oro ai Clio Entertainment Awards del 2018.

Contemporaneamente all’uscita dell’attesissimo seguito del film di successo The LEGO Movie, la compagnia aerea, membro di Star Alliance, ha lanciato un proprio sequel, ossia un secondo video con i personaggi LEGO che sarà trasmesso su tutti i voli a partire dal 1° marzo 2019. In quest’ultimo sono presenti Emmet, Lucy e altri personaggi del cast di The LEGO Movie 2, con LEGO Batman al timone in qualità di regista del filmato da 4 minuti e 27 secondi.

Oltre alle parti animate, il video include anche le più entusiasmanti e rinomate destinazioni di Turkish Airlines, e ricrea mattoncino dopo mattoncino alcune delle 306 destinazioni servite dalla compagnia aerea di bandiera turca. Il video percorre i cinque continenti con tappe a Bali, Mosca, San Francisco, Roma, Città del Capo, Hong Kong e Tokyo, fino a raggiungere la nuova iconica casa di Turkish Airlines, l’Istanbul Airport.

La colorata squadra di The LEGO Movie può essere avvistata anche fuori dagli schermi – e nei cieli – grazie alla speciale livrea di un Airbus A321-231 a fusoliera stretta che opera ora sulle rotte europee della compagnia area.

“Con una delle flotte più giovani al mondo, Turkish Airlines prosegue nell’incrementare la sua ineguagliabile brand experience. Siamo lieti di presentare ai nostri passeggeri questo nuovo e innovativo video per la sicurezza in volo, mentre ci prepariamo al trasferimento verso l’Istanbul Airport che abbiamo progettato dall’inizio alla fine come un’esperienza senza precedenti” ha dichiarato M. İlker Aycı, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines.

La produzione del safety video The LEGO Movie 2 ha richiesto un lavoro di 979 ore in 4 mesi che ha coinvolto cinque Paesi: Turchia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Il processo creativo ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, 252 delle quali hanno avuto il ruolo di comparse in aggiunta ai sei personaggi chiave del cast nella scena finale ripresa dal vivo. Il team delle riprese era formato da 80 persone, mentre quello per l’animazione da circa 70.

Il nuovo video per la sicurezza a bordo include anche 24.000 personaggi LEGO come pubblico della partita tra Supereroi a Città del Capo. Per costruire tutte le location del nuovo video sono stati utilizzati 20.330.795 mattoncini LEGO – dieci volte il numero di quelli usati nel primo safety video LEGO. Inoltre, sono state realizzate 11 diverse versioni del nuovo video di sicurezza, sia in inglese che in turco, personalizzate in base ai 28 differenti modelli di aeromobile della flotta Turkish Airlines.