Come promesso la Warner Bros. Ha diffuso in rete il primo teaser trailer di, sequel del fortunato film d’animazione uscito nel 2014 che ha incassato oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle nostre sale a febbraio del 2019. Potete vedere il trailer italiano nella parte superiore della pagina. Mentre qua sotto trovate quello in lingua originale:

Tra i doppiatori troviamo Alison Brie (Unikitty), Nick Offerman (Barbacciaio), oltre ai già annunciati Chris Pratt (Emmet), Elizabeth Banks (Lucy), Will Arnett (Lego Batman), Tiffany Haddish (Queen Watevra Wa-Nabi), Stephanie Beatriz e Arturo Castro.

Non sappiamo molto sulla trama del film, se non che i Duplo ovviamente avranno un ruolo e rappresenteranno la sorella di Finn (il bambino della porzione live action di The LEGO Movie).

The LEGO Movie 2 uscirà l’8 febbraio 2019 in tutto il mondo.