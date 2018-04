Trailer Bande-Annonce L'Homme qui tua Don Qhichotte La sortie de L'Homme qui tua Don Quichotte est confirmée pour le samedi 19 Mai, le jour même où il sera présenté en clôture du Festival de Cannes.Découvrez la bande-annonce du nouveau film de Terry Gilliam Pubblicato da L'Homme qui tua Don Quichotte su lunedì 30 aprile 2018

Giusto pochi istanti fa vi abbiamo parlato del comunicato stampa appena diramato dal Festival di Cannes riguardo i problemi della proiezione didi. Il travagliato film del regista americano, che finalmente è stato completato ed è pronto sia per l’uscita in sala francese (il 19 Maggio) che per la partecipazione al festival, sta subendo la pressione di uno dei suoi produttori per non essere proiettato al festival.avrebbe diffidato infatti Cannes dal mostrarlo, come previsto, nel giorno della chiusura (maggiori dettagli qua).

Nel mentre è approdato online un nuovo trailer della pellicola che vi proponiamo direttamente nella parte superiore della pagina.

La pagina Facebook Ufficiale del film ha anche confermato la data di uscita nei cinema francesi, prevista per il 19 maggio.

Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compariranno Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro. Amazon Studios si occuperà della distribuzione del film.