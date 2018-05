Extra Quixote Vive! AND NOW, A MESSAGE FROM OUR RATHER SHABBY OLD SPONSOR.Please give generously. #QuixoteVive @quixotemovie Pubblicato da Terry Gilliam su mercoledì 2 maggio 2018

Dopo qualche lustro di lavorazione,diè stato terminato. Il travagliato film del regista americano, che finalmente è stato completato ed è pronto sia per l’uscita in sala francese (il 19 Maggio) che per la partecipazione al Festival di Cannes.

Nella parte superiore di questa pagina trovate un videomessaggio di Terry Gilliam in cui l’ex Monty Python chiede a tutti di sostenere l’uscita del suo film in Francia perché dall’esito commerciale del film in questo primo banco di prova dipenderebbe poi la distribuzione nelle altre piazze.

Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compariranno Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro. Amazon Studios si occuperà della distribuzione del film.