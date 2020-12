Netflix ha diffuso online il trailer finale italiano di, il nuovo film scritto e interpretato da George Clooney. Lo potete trovare nella parte superiore di questa pagina. Nel frattempo, Rottentomatoes ha anche svelato la media ottenuta dal film. La pellicola che, lo ricordiamo, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 23 dicembre, è stata presa in esame, finora, da 44 recensioni e sulla base di questi articoli ha una media del 61% di valutazioni positive.

Oltre a George Clooney in The Midnight Sky compaiono anche Felicity Jones (Rogue One: a Star Wars story), David Oyelowo (Selma: la strada per la libertà) e Kyle Chandler (Super 8).

Il lungometraggio racconta due storie distinte: la prima segue un gruppo di astronauti che ha appena scoperto una luna intorno a Giove che potenzialmente potrebbe ospitare anche gli esseri umani. Tuttavia, quando abbandonano la loro missione per tornare a casa, si rendono conto che in realtà la Terra è praticamente morta. La seconda storia segue invece un uomo morente (Clooney), uno degli ultimi uomini sopravvissuti a un catastrofico evento sulla Terra, che da un centro di ricerca artico si prende la libertà di avventurarsi nel mondo esterno per cercare contattare gli astronauti e dirgli di tornare indietro.

Il film è basato sul libro di Lily Brooks-Dalton, adattato per il grande schermo da Mark L. Smith. Il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 dicembre. Potete ammirare il poster qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale:

Questo racconto postapocalittico segue Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, dove è scoppiata una misteriosa catastrofe globale.

Clooney dirige l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle e lo interpreta a fianco di David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.