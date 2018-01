Roller Disco Massacre ha pubblicato online il primo suggestivo trailer di The Night Sitter, horror indie scritto e diretto da Abiel Bruhn e John Rocco (A Not so Pleasant Surprise).

La pellicola segue la storia di Amber (Elyse DuFour), una giovane truffatrice che si finge una babysitter per derubare Ted Hooper, un ricco appassionato di materia occulta. Kevin (Jack Champion), il giovane figlio dell’uomo, incapperà in uno dei manufatti più preziosi e pericolosi del padre risvegliando involontariamente un trio di streghe noto come Le Tre Madri. Il ragazzo e Amber dovranno quindi unire le forze per sopravvivere insieme alla notte.

Il film non ha ancora una data di uscita nelle sale. Potete vedere il trailer nella parte alta della pagina e il poster qui di seguito:

FONTE: Collider