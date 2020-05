Screen Media Films ha diffuso in rete il primo trailer di, war movie tratto da una storia vera con protagonisti(Pirati dei Caraibi, Il Signore degli Anelli) e(Pacific Rim: La Rivolta).

Il lungometraggio, diretto da Rod Lurie (The Contender, The Last Castle), è basato sull’omonimo libro tratto a sua volta da una storia vera scritto dal giornalista della CNN Jake Tapper. Pubblicato con il sottotitolo “An Untold Story of American Valor”, il libro racconta l’eroica storia di sopravvivenza di 53 soldati americani in stanza in Afghanistan che nell’ottobre del 2009 furono attaccati e accerchiati da un gruppo di 400 talebani e riuscirono comunque a tenergli testa.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale americane il 3 luglio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto le immagini diffuse da Entertainment Weekly:

L’opera è stata adattata per il grande schermo da Paul Tamasy e Eric Johnson (The Fighter).

Del cast fanno parte anche Caleb Landry, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith e Jonathan Yunger.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Orlando Bloom e Scott Eastwood? Diteci la vostra bei commenti!

FONTE: Youtube