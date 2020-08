Dopo il successo di Loving Vincent , Dorota Kobiela (che per quel film era stata affiancata da Hugh Welchman) torna alla regia di un film interamente dipinto su tela intitolato

Tratto dal romanzo omonimo vincitore del Nobel scritto da Wladyslaw Reymont, è ambientato nella campagna polacca tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, e promette di essere ancora più ambizioso di Loving Vincent. Quest’ultimo era stato realizzato animando oltre 65,000 dipinti su tela realizzati da 125 pittori nell’arco di sei anni. The Paesants, invece, verrà realizzato ben 79,000 dipinti realizzati da oltre sessanta artisti in tre case di produzione.

Oggi è arrivato online il primo concept trailer, diffuso dalla casa di produzione BreakThru Films. La produzione è in corso, l’ispirazione questa volta non saranno i quadri di Van Gogh ma quelli del movimento artistico modernista Giovane Polonia, al quale appartenevano artisti come Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc e Leon Wyczółkowski. Come per il film precedente, prima verrà realizzata una versione live action con attori, da utilizzare come riferimento per l’animazione. Il concept trailer è una sorta di provino.

“Dopo anni di lavoro su un film su Vincent van Gogh sentivo l’esigenza di raccontare una storia dedicata alle donne,” ha spiegato Kobiela, che ha co-sceneggiato il film con Welchman, il quale sarà produttore insieme a Sean Bobbitt. “Voglio mostrare la loro difficoltà, la loro passione, la loro forza.”

La storia è incentrata sulla tragedia di una giovane paesana di nome Jagna, forzata a sposare un ricco fattore molto più anziano di lei di nome Boryna, nonostante l’amore che lei nutre per il figlio dell’uomo, Antek. Col tempo, Jagna diventa oggetto dell’invidia e dell’odio dei paesani, e deve combattere per preservare la sua indipendenza.

