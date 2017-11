In occasione dell’uscita di, il nuovo film di Steven Spielberg, Vogue ha deciso di mettere in copertina del numero di dicembre la protagonista. Per celebrare la cosa, l’attrice è stata intervistata nientemeno che da Anna Wintour, editor in chief della rivista sulla quale, come noto, è stato ricalcato il personaggio di Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada. La Wintour era molto amica di Kay Graham, editor del Washington Post, interpretata sempre dalla Streep in

Nel corso dell’intervista sono stati toccati diversi temi, tra cui l’attuale scandalo che sta travolgendo Hollywood. La Wintour ha chiesto alla Streep se questa vicenda avrà un impatto sul movimento femminista e i suoi obiettivi:

Penso che sia un momento fantastico. Si è aperta una porta, e non verrà più chiusa, perché ci abbiamo messo un piede. Sarà molto difficile, per le persone, vivere le loro vite come le hanno vissute in passato. ‘Sono discorsi da spogliatoio, gli uomini sono fatti così!’ No, non è così. Siamo persone civili e impariamo dai nostri errori.

Potete vedere il video qui sopra.

La pellicola sarà incentrata sui fatti del 1971 legati allo scandalo dei Pentagon Papers pubblicati dal Washington Post, uno “studio segreto della Difesa sul coinvolgimento politico e militare nel Vietnam”. Basato su uno script di Liz Hannah acquisito dalla Pascal Pictures di Amy Pascal, The Post ripercorrerà gli eventi del 1971 quando l’analista militare Daniel Ellsberg fotocopiò il report e affidò alla stampa: il New York Times pubblicò un primo leak, affiancato poi dal Washington Post. Hanks interpreterà il direttore del post Ben Bradlee, mentre la Streep interpreterà l’editrice Kay Graham.

Nel gremito cast troviamo anche Alison Brie, Sarah Paulson, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods e Bradley Whitford.

Il film uscirà il 22 dicembre nelle sale americane in un numero limitato di sale (si espanderà poi nel resto dei cinema il 12 gennaio 2018).