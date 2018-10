Orion Pictures ha diffuso in rete il primo trailer di, thriller-horror soprannaturale diretto da(Oltre il Male).

La pellicola segue la storia di Sarah, una madre costretta a fare i conti con l’inquietante comportamento di suo figlio Miles che probabilmente nasconde qualcosa di soprannaturale. Temendo per la sicurezza del proprio bambino la donna decide di indagare nel passato cercando di capire da cosa – o da chi – dipenda la condizione del figlio.

Del cast fanno parte Taylor Schilling (Orange Is the New Black), Jackson Robert Scott (Fear the Walking Dead), Peter Mooney (Burden of Truth) e Colm Feore (Thor, Pearl Harbor).

Il film arriverà nelle sale americane dall’8 febbraio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

