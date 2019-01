La Orion Picturtes ha diffuso online una clip tratta da, horror soprannaturale con(Orange is the New Black) che arriverà nelle nostre sale il 21 marzo.

Diretto da Nicholas McCarthy il film segue le vicende di Sarah, una madre che percepisce una forza malvagia e soprannaturale derivata dai comportamenti inquietanti del figlio Miles. Temendo per la sicurezza della propria famiglia la donna, spinta dal suo istinto materno, è costretta ad indagare sul male oscuro che tormenta il figlio, cercando risposte nel passato.

Del cast fanno parte anche Jackson Robert Scott (Fear the Walking Dead), Peter Mooney (Burden of Truth) e Colm Feore (Thor, Pearl Harbor). Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale: