Ferrara torna agli “old bad days” di New York, di Times Square, degli anni ‘70. Quando la città e le sale non erano ancora anestetizzate dai nuovi padroni dell’esercizio. Il suo Virgilio in questo viaggio nella memoria cinematografica e urbana è Nicolas Nicolaou, originario di Cipro, che da cinquant’anni, con ruoli diversi, dedica la sua vita alle pellicole e alle loro storie. Un elogio appassionato della “filmopatia” e di chi ha ancora voglia di sedersi in platea e guardare verso uno schermo. Quello grande.