Con un video affidato ai suoi social,ha annunciato che la lavorazione, pellicola prodotta dain cui lo vedremo di fianco a, già protagonista per il colosso dello streaming di 6 Underground , è pronta a ripartire a metà settembre, dopo lo stop imposto lo scorso marzo a causa dell’esplosione dell’emergenza nuovo Coronavirus.

Nel filmato, The Rock spiega innanzitutto di aver empatizzato con le persone bloccate a casa, magari con una persona come sua madre che, essendo una sopravvissuta al cancro, rientra nelle categorie più esposte alle eventuali complicanze del COVID-19 non solo per questioni anagrafiche, ma anche per condizioni cliniche pregresse.

Dwayne Johnson loda anche il colosso dello streaming per la “bolla di sicurezza” (simile a quella che la NBA ha organizzato a Orlando per far ripartire il campionato di basket) che è stata assicurata per poter proseguire in tutta tranquillità la lavorazione di Red Notice e far sì che tutti, specie le maestranze coinvolte nella produzione della pellicola, possano rimettersi in moto.

Chiaramente, lo stesso The Rock riconosce che potrebbe trattarsi di una situazione connotata da estrema fluidità dato il particolare contesto storico e sanitario, ma si dice sicuro che i protocolli di sicurezza garantiranno ogni possibile tutela.

Lo stop alle riprese di Red Notice era stato dato a metà marzo da Dwayne Johnson con un post Instagram in cui scriveva:

Stiamo spingendo pausa sulla produzione targata Netflix del nostro Red Notice, diventerà effettiva da lunedì per le prossime due settimane. È un mio privilegio il poter parlare faccia a faccia con la nostra troupe per aiutare tutti fornendo un po’ di chiarezza e linee guida dal momento che ora come ora la cosa più importante è far sì che tutti possano tornare a casa dalle proprie famiglie ovviamente preoccupate. Dobbiamo proteggere i nostri piccoli, i nostri partner, le persone che amiamo e i più anziani. Continueremo a monitorare ed esaminare la situazione da vicino in maniera tale da poter prendere le decisioni migliori dapprima per le nostre famiglie e poi per i nostri affari. Siamo una nazione resiliente che, alla fine, riesce sempre ad alzarsi se serve essere responsabili per lavorare insieme e superare qualsiasi difficoltà che si pone sul nostro cammino. Il nostro paese farà il suo dovere, così come il resto del mondo farà il suo. Siate vigili, tutelatevi, restate in salute e proteggetevi l’un l’altro. È una cosa che coinvolge tutti noi. DJ

