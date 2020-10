Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A quasi due anni dalla prima immagine , ecco il teaser del nuovo progetto scritto da Alan Moore (l’autore di Watchmen) e intitolato

La storia ruota attorno a Fletcher Dennis (interpretato da Tom Burke) che viene incaricato di trovare un manufatto rubato: la sua ricerca lo metterà in contatto con gli elementi più pericolosi e insoliti di Northampton, tra cui belle addormentate in coma, gangster Voodoo, avventurieri mascherati e misteriose donne violente.

Alla regia troviamo Mitch Jenkins, mentre nel cast, accanto a Tom Burke (War And Peace, Strike), ci sono Siobhan Hewlett (Show Pieces), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Sheila Atim (Girl From The North Country), Richard Dillane (The White Princess) e lo stesso Moore.

The Show sarà presentato al Sitges Film Festival il 12 ottobre, mentre non ha ancora una data d’uscita per il Regno Unito.

Burke, ricordiamo, è il protagonista di Strike: Lethal White, serie nata dai libri di J.K. Rowling scritti sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. L’ultima stagione è andata in onda lo scorso 30 agosto, mentre non è ancora chiara la data di messa in onda italiana. L’ultimo romanzo della serie, Troubled Blood, è invece stato pubblicato poche settimane fa e probabilmente sarà adattato per il piccolo schermo.