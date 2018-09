Nel corso dell’ultimo meseè stato presentato in concorso al Festival di Venezia (dove ha vinto il premio per la miglior regia) e ha partecipato al Toronto International Film Festival. Ora il western di Jacques Audiard si mostra al pubblico attraverso un nuovo trailer molto particolare, che presenta in particolare i due protagonisti, i fratell Sisters, interpretati da John C. Reilly e Joaquin Phoenix.

Nel cast, insieme a loro, anche Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Potete vedere il trailer qui sopra, mentre trovate la nostra recensione in questa pagina e la nostra videorecensione in questa pagina.

Questa la sinossi ufficiale:

Charlie ed Eli Sisters vivono in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, ma anche di innocenti. Non hanno scrupoli a uccidere. È il loro lavoro. Charlie, il fratello più giovane, è nato per ucci dere. Eli, invece, sogna una vita normale. Il Commodoro li ingaggia per scovare un uomo e ucciderlo. Comincia così una spietata caccia dall’Oregon alla California: un viaggio iniziatico che metterà alla prova l’insano legame tra i due fratelli. Un sentiero che condurrà alla loro umanità?

