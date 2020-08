C’è davvero molta curiosità per il soft reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn e, comprensibilmente, c’era molta attesa per le prime immagini che la Warner Bros avrebbe debuttato al DC FanDome e che sono arrivate sotto forma di backstage.

Come da programma, il trailer di The Sucide Squad è stato diffuso online e potete vederlo direttamente nella parte superiore di questa pagina.

A preannunciare l’arrivo del trailer, era stato lo stesso James Gunn a inizio agosto con un post su Twitter in cui aveva scritto:

Confermo che The Suicide Squad sarà mio al 100%, senza alcuna interferenza e senza esclusione di colpi. Ripeto, non vedo l’ora che possiate averne un assaggio al #DCFandome (sì, sto spingendo tantissimo FanDome perché so quanto sarà emozionante, per il mio film e anche per altre cose).

In quell’occasione non aveva ancora fornito nessuna indicazione circa il rating del film dicendo che dovevamo, appunto, attendere il DC FanDome.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

