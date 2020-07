La RLJE ha diffuso oggi il trailer di, il nuovo film ditornato dietro la macchina da presa dopo, con

La storia ruota attorno a David (Bobby Soto) e Creeper (LaBeouf), due addetti alla riscossione crediti per un criminale di nome Wizard. Quando il suo vecchio rivale ritorna a Los Angeles dal Messico, gli affari vengono messi a rischio e David cercherà disperatamente di proteggere la cosa più importante: la sua famiglia.

Ayer si è occupato della sceneggiatura e figura come produttore con Chris Long, Tyler Thompson e Matthew Antoun.

Potete ammirare il trailer qui in alto, mentre a seguire il poster e le prime foto grazie a Collider. La pellicola sarà disponibile in digitale dal 7 agosto.

The Tax Collector - Foto

La RLJE di recente ha distribuito il film con Nicolas Cage Mandy e Color Out of Space, ma anche L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot con Sam Elliott.

Di recente Ayer ha siglato un accordo con Netflix per scrivere, dirigere e produrre Six Years.

Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Harlan Coben, lo stesso autore di gialli come Non dirlo a nessuno, Svaniti nel nulla, Non hai scelta, Identità al buio, Estate di morte e Fidati di me. Nel nostro articolo trovate ulteriori dettagli.