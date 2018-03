Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, sci-fi con protagonista(Avatar).

La pellicola è ambientata in un prossimo futuro in cui la Terra inizie ad avere difficoltà nell’ospitare ancora la vita. Il pilota dell’Air Force Rick Janssen (Worthington) viene così scelto per un esperimento genetico militare che dovrebbe creare un essere umano in grado di sopravvivere negli impervi ambienti della luna di Saturno, Titano. L’esperimento ha successo e Rick diventa un superumano. Tuttavia gli effetti collaterali della mutazione metteranno in pericolo lui e la sua famiglia.

Del cast fanno parte anche Taylor Schilling, Tom Wilkinson, Agyness Deyn, Nathalie Emmanuel e Corey Johnson. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 marzo.

