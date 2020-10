Leone Film Group ha diffuso online il trailer italiano di, il nuovo film della regista canadese di origine italiana Floria Sigismondi che sarà nei cinema italiani dal 29 ottobre.

Potete ammirarlo nella parte superiore della pagina.

The Turning – La casa del male è basato sul celebre romanzo di Henry James del 1898 “Il giro di vite” e non si tratta dell’unica produzione di fiction basata sull’immortale opera ad arrivare questo ottobre.

Anche The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della seria antologica di Mike Flanagan (Doctor Sleep) in arrivo venerdì su Netflix è difatti ispirata al medesimo romanzo. Trovate la nostra recensione spoiler free a cura di Simone Novarese a questo link e, a seguire, la reaction social di Andrea Bedeschi.

The Turning – la casa del male vede nel cast Mackenzie Davis (Terminatior: destino Oscuro), Finn Wolfhard (IT: capitolo uno e due, Stranger Things), Brooklynn Prince e Joely Richardson.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale:

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano. Con il protagonista di Stranger Things Finn Wolfhard e la giovane promessa Brooklynn Prince (Un Sogno chiamato Florida), diretto da Floria Sigismondi, The Turning – la casa del male arriverà nei nostri cinema ad Halloween.

Come ci ricorda Wikipedia a proposito del romanzo di Henry James:

Il giro di vite (The Turn of the Screw) è un racconto o novella dell’orrore scritto da Henry James, apparso originariamente a puntate nel 1898 sulla rivista Collier’s Weekly dal 27 gennaio al 16 aprile. Il racconto fu pubblicato nell’ottobre 1898 nel libro Two Magics, edito a New York da MacMillan e a Londra da Heinemann. Classificato sia come storia di fantasmi che nel genere gotico, la novella ha come protagonista una governante che, occupandosi di due bambini in una remota magione nella campagna inglese, finisce per convincersi che siano posseduti dalle anime di due malvagi individui defunti. Nel secolo che seguì la pubblicazione di The Turn of the Screw, il testo divenne la pietra angolare degli studi accademici che fondarono il movimento del New Criticism. Il racconto ha conosciuto differenti interpretazioni, spesso mutualmente escludentesi; gli studiosi hanno cercato di determinare l’esatta natura del Male insinuatosi nella storia. Comunque, altri hanno suggerito che la genialità della trama risulti proprio dalla sua intrinseca abilità nel creare un intimo senso di confusione e suspense nel lettore.