La Saban Films ha diffuso in rete il primo trailer di, mystery-thriller con protagonisti Thomas Jane (Hung, Boogie Nights, The Mist), Anne Heche (Gracie’s Choice, Six Days Seven Nights, Wag the Dog) e Jason Patric (The Lost Boys, Sleepers, The Losers).

La sinossi recita: “Una vacanza in famiglia prende una svolta inquietante quando i coniugi Paul (Jane) e Wendy (Heche) scoprono che la loro giovane figlia è svanita senza lasciare traccia. Non si fermeranno davanti a nulla per ritrovarla, e questa ricerca della verità porta a una rivelazione scioccante in questo thriller psicologico”.

L’opera è stata scritta diretta da Peter Facinelli (Breaking & Exiting, Loosies, The Twilight Saga).

Il film sarà disponibile negli Stati Uniti in VOD, in digitale e in alcune sale selezionate dal 28 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Thomas Jane in film come The Predator, A-X-L – Un’amicizia extraordinaria, 1922, Hot Summer Nights, Somnia e USS Indianapolis.

Anne Heche è apparsa invece in Wildlife, Hour of Lead, Migliori Nemici e in Armed Response.

