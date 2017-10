Grazie a 102 Distribution possiamo ammirare il primo trailer italiano di, l’horror scritto e diretto dache riesuma l’estetica splatter e genuina degli anni 70’/’80.

Il film segue la storia di un un ufficiale di polizia che si precipita in ospedale dopo aver trovato un uomo insanguinato in mezzo alla strada. Presto sia il personale della struttura che i pazienti si troveranno intrappolati da una terrificante minaccia ultraterrena che li costringerà ad affrontare un viaggio infernale nelle profondità dell’edificio.

Del cast fanno parte Ellen Wong (Scott Pilgrim vs the World), Kathleen Munroe (Alphas), Aaron Poole, Kenneth Welsh (The Aviator) e Daniel Fathers.

Il film arriverà nelle nostre sale il 30 novembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore dell’articolo.

Ecco la sinossi ufficiale: