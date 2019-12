Epic Pictures Group ha pubblicato in rete il primo trailer di The Wave, commedia surreale e sci-fi diretta da Gille Klabin (College Humor) con protagonista Justin Long (Tusk, Die Hard – Vivere o Morire). L’opera, scritta da Carl W. Lucas (Field Guide to Evil), segue la storia di Frank (Long), un avvocato opportunista che esce in città con il suo collega Jeff per festeggiare un’imminente promozione. La loro serata però prende una svolta bizzarra quando Frank assume un potente allucinogeno che altera completamente la sua percezione del mondo, spingendolo a una ricerca psichedelica attraverso riunioni del consiglio, locali notturni, sparatorie e dimensioni alternative. Mentre Frank fa in qua e la tra realtà e fantasia si ritrova in in una missione per cercare una ragazza scomparsa, se stesso e il suo portafoglio.

Del cast fanno parte anche Donald Faison (Scrubs), Tommy Flanagan (Wu Assassins) e Katia Winter (Sleepy Hollow). Il film sarà disponibile in selezionate sale americane e in VOD dal 17 gennaio 2010. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Justin Long in film diretti da Kevin Smith come Tusk e Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio, ed è apparso anche in Jay and Silent Bob Reboot ultimo film di Smith che è approdato nelle sale americane il 15 ottobre in un numero limitato di copie.

Cosa ne pensate del primo trailer di The Wave con Justin Long? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CS