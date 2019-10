Il Continente di Geralt di Rivia prende vita al Lucca Comics & Games con Netflix Italia per il lancio dell’attesissimo The Witcher

La serie sarà uno dei protagonisti di dell’edizione 2019 della manifestazione, con appuntamenti e attività che coinvolgeranno i fan della saga che non vedono l’ora che le avventure di Geralt di Rivia sbarchino su Netflix. Nell’attesa, oggi come web partner di Lucca Comics & Games vi proponiamo in anteprima esclusiva il teaser di una di queste attività, la più suggestiva di tutte: dal 30 ottobre al 3 novembre, per tutta la durata del festival, la città di Lucca si trasformerà nel Continente, con il Sotterraneo San Paolino come suo ingresso principale. Una volta varcata la soglia… non si potrà più tornare indietro! I visitatori potranno quindi viaggiare nel mondo di The Witcher attraverso un’esperienza immersiva nelle ambientazioni e una mostra dedicata ai costumi utilizzati nella serie.

“Violenza e magia, miseria e guerra: questa è la vita nel Continente. A popolarlo, in principio, furono le razze più antiche: tozzi e rubisti Nani, considerati abili artigiani, e affascinanti Elfi, i veri stregoni di queste terre. Quando i mostri invasero il Continente arrivò anche l’ultima e più pericolosa specie: gli Umani. Questi impararono dagli Elfi come trasformare il caos in magia, e sterminarono le altre forme di vita per mano dei Witcher. Quando scoppierà la battalgia tra bene e male voi da che parte starete?”

Potete vedere il teaser qui sopra!

Questi invece i talent che saranno presenti a Lucca e che incontreranno i fan:

31 ottobre: Anya Chalotra e Freya Allan, la showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich e lo scrittore dei romanzi originali Andrzej Sapkowski incontrano i fan e presentano in anteprima mondiale il trailer finale

1 novembre: il produttore esecutivo della serie Tomek Baginski, il costume designer Tim Aslam e il production designer Andrew Laws raccontano al pubblico aneddoti e curiosità sulla creazione della serie

Lo show, che sarà composto da otto episodi, racconta la storia di Geralt di Rivia (Cavill), un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone si dimostrano essere più spietate delle bestie. Quando il destino lo porta a incontrare una potente donna che usa la magia e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare ad affrontare i pericoli insieme. I romanzi, come molti di voi già sapranno, sono stati adattati in una serie di videogiochi di successo.

Quattro episodi, tra cui il primo, sono diretti da Alik Sakharov (House of Cards, Il Trono di Spade), mentre Alex Garcia Lopez (Marvel – Luke Cage, Utopia), Charlotte Brändström (Outlander – L’ultimo vichingo, Counterpart e Disparue) e Marc Jobst (Tin Star, Marvel’s The Punisher) dirigono due episodi ciascuno.

Trovate maggiori informazioni sulla serie nella nostra scheda.