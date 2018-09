La Trafalgar Releasing ha diffuso oggi il trailer di, il nuovo progetto firmato da, regista del Signore degli Anelli.

Si tratta di un documentario sulla Prima Guerra Mondiale che utilizza materiale esclusivo dell’archivio cinematografico della Imperial War Museums e materiale dall’archivio sonoro della BBC.

Il documentario presenta anche immagini d’archivio colorizzate a mano e digitalizzazioni 3D mai viste prima: il materiale è stato restaurato utilizzando tecnologie innovative. A produrre il progetto, in associazione con il programma artistico ufficiale inglese dedicato al Centenario 14-18 Now, la WingNut Films di Jackson e la House Productions di Tessa Ross.

“Sono sempre stato affascinato dalla Prima Guerra Mondiale per via della storia della mia famiglia, e il Centenario mi è sembrata un’opportunità unica per contribuire personalmente alla commemorazione. Volevo trovare un modo per dare nuova vita a storie di persone ordinarie che hanno vissuto tempi straordinari”.

They Shall Not Grow Old sarà nei cinema inglesi per una sola giornata il 16 ottobre.