ha fatto il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel in, in cui vestiva i panni del Gran Maestro. Di cinecomic dedicati al Dio del Tuono è previsto un nuovo capitolo, come sappiamo, ovvero. È quindi possibile che rivedremo l’attore vestire nuovamente i panni del sopracitato personaggio?

Intervistato da BuzzFeed per promuovere la sua serie di Disney+ “The World According to Jeff Goldblum” lo stesso Goldblum ha risposto a una domanda che chiedeva se avrebbe fatto parte del cast di Thor 4:

Ne stiamo parlando, in effetti. Sai, lo spero. Adoro Taika Waititi, è un grande regista e un grande amico, quindi spero di tornare.

L’attore ha anche rivelato di aver appena registrato delle battute per la serie animata di Disney+ “What If …?”. Quindi possiamo aspettarci di rivedere, o meglio risentire Goldblum nei panni del Gran Maestro in futuro, anche se in versione animata.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB