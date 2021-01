Nel corso di una recente intervista con Jimmy Kimmel ha parlato dell’inizio imminente delle riprese di, spiegando che lunedì partirà per l’Australia e poi sarà in quarantena per due settimane.

“Parto per l’Australia lunedì, quindi tra un paio di giorni” ha spiegato l’attrice prima di entrare nel dettaglio delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti per le persone in arrivo dall’estero in Australia. “Quando atterri vieni scortato dalla polizia in una struttura adibita alla quarantena per 14 giorni mentre vieni monitorato. Poi, una volta finita, le cose tornano più o meno alla normalità“.

L’attrice ha poi raccontato di esser stata protagonista di un incidente d’auto alla fine dell’anno scorso:

Sono rimasta a casa per tutto il tempo, anche se per la fine dell’anno ho pensato: “Cos’è che potrei fare di sicuro?”, così sono andata in auto da casa mia nell’altra mia casa, ho guidato su per una montagna verso una baita. Ho pensato: “Sarà assolutamente sicuro visto che non incontrerò nessuno”. Ma ho fatto un incidente e perciò sono stata costretta a un’interazione distanziata. Proprio così, sono stata colpita da un Monster Truck in autostrada.

Thompson ha raccontato che nessuno si è fatto male e che l’altra persona è stata gentile e cordiale.

Le riprese del film inizieranno a breve in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.