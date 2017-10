La divisione nazionale deiha diffuso online una nuova clip in italiano tratta da

In questa nuova avventura, il rapporto tra Thor e Loki si muove su un altro livello. Secondo Chris Hemsworth, che torna a interpretare il principe di Asgard, “Thor ha sempre offerto a Loki una seconda opportunità, fidandosi di lui in parecchie occasioni, ma stavolta è diverso. Accetta Loki per ciò che è, e basta. Forse si tratta un tentativo più intelligente di farlo tornare dalla parte del bene. O forse, Thor non sa più cosa fare e ha esaurito ogni idea per riportare Loki dalla sua parte”.

Tom Hiddleston, che nel film veste ancora una volta i panni del dio dell’Inganno, spiega che “per Thor e Loki la posta in gioco è molto alta in questa storia. Tutto ciò che li legava alla loro vita precedente è stato distrutto. Mi piaceva l’idea di vedere i due fratelli, che sono eternamente in guerra fra loro, trovarsi questa volta nella stessa barca, costretti a superare o quantomeno a riconoscere le proprie differenze per salvare Asgard”.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.