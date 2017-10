Come sapete, si è svolta ieri sera la grande anteprima diorganizzata da BadTaste.it al cinema Arcadia di Melzo, con cui abbiamo una partnership. Il film è stato proiettato in Dolby Atmos 2D Laser Projection in una sala Energia gremita di fan, e come da tradizione alla fine della proiezione abbiamo chiesto ai partecipanti di dirci la loro opinione e cosa hanno preferito.

Potete vedere il video qui sopra, non ci sono spoiler!