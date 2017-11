, il cinecomic targato Marvel Studios, è ormai uscito anche nei cinema americani.

E dopo un fine settimana trionfale al botteghino, è approdata online una clip estesa tratta dalla pellicola diretta da Taiki Waititi, nella fattispecie quella dello scontro tra il Dio del Tuono e il Gigante Verde Hulk.

Chiaramente non è proposta in maniera integrale, anche se molti e molte di voi potrebbero già conoscere il suo prosieguo visto che dalle nostre parti Thor: Ragnarok è presente in sala dal 25 ottobre.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre nelle nostre sale.