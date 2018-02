è il titolo di un nuovo corto ambientato nell’universo di– diretto nel 2012 dacon protagonisti

Ha una durata complessiva di 43 minuti ed è stato realizzato proprio con parte del materiale girato – e non utilizzato per il montaggio finale – del film del 2012. Come riportato dal New Yorker, il progetto si avvale del lavoro del giornalista Eugene Richards, ingaggiato da Malick sul set di To The Wonder per filmare molte scene con Javier Bardem. Collider, in effetti, definisce il corto come un vero e proprio spin-off.

Il corto debutterà al South by Southwest di Austin nel marzo di quest’anno.

Potete vederne il trailer nel video in alto.

