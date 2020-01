In occasione dell’Epifania, Checco Zalone ha condiviso online la scena finale di, la commedia che da Capodanno sta dominando la classifica e che in sei giorni è diventata uno dei film più visti degli ultimi quattro anni.

La scena in questione è l’epilogo, che consiste in una canzone intitolata La cigogna strabica. Si tratta di una sequenza che mescola animazione e riprese live action nella quale Zalone spiega perché alcuni bambini… nascono in Africa: potete vederla qui sopra!

Si tratta dell’unica scena di Tolo Tolo condivisa finora: durante la promozione non è nemmeno uscito un trailer, Zalone ha condiviso solo il video musicale della canzone “immigrato“, che viene poi accennata nella commedia.

La sinossi ufficiale di Tolo Tolo:

Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

Nel cast del film, prodotto da Pietro Valsecchi e scritto da Zalone insieme a Paolo Virzì, ci sono Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalik, Arianna Scommegna, Antonella Attili, Giovanni D’Addario, Nicola Nocella, Diletta Acquaviva e Barbara Bouchet.

