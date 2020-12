LEGGI ANCHE – Non solo Tom Cruise: 5 sfuriate leggendarie fatte sul set da grandi attori e registi

non è il solo ad aver “dato di matto” sul set di un film. Nella storia della settima arte sono stati molti i talent che hanno perso la pazienza per svariate motivazioni. Tra questi c’è anche, che durante le riprese di Terminator: Salvation ha perso la pazienza a causa di una disattenzione del direttore della fotografia.

Ovviamente l’audio della sfuriata di Bale diventò in seguito virale, proprio come quello di Cruise ascoltato qualche giorno fa dal set di Mission: Impossible 7. In tal senso il canale You Tube The GOAT Movie Podcast ha quindi deciso di realizzare un curioso “audio mashup” in cui mescola i file audio delle due sfuriate.

Potete ascoltare l’audio nella parte superiore della pagina.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

