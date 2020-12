Le riprese del biopic di Elvis diretto dasono state tra le prime a essere state interrotte a causa della pandemia: il film era in produzione in Australia quando Tom Hanks e la moglie sono risultati positivi al Coronavirus. L’attore è tornato negli Stati Uniti, la produzione è stata fermata, i set sono stati abbandonati per mesi intesi e tutto è stato riprogrammato per l’inverno.

Ma da qualche tempo il cast e la troupe sono tornati sul set, e Tom Hanks in occasione di un’intervista con Graham Norton ha rivelato la sorprendente trasformazione a cui si è dovuto sottoporre per interpretare il Colonnello Tom Parker, storico manager di Elvis. L’attore è completamente pelato, come ha brevemente mostrato durante lo show, con cui si è collegato in streaming trovandosi in Australia:

Vi faccio vedere il terribile taglio di capelli che ho. È orribile! Guardate, sembro… così goffo! Ho spaventato i bambini. Vorrei scusarmi.

Potete vedere il video qui sopra!

Lo slittamento delle riprese ha comportato la modifica del cast, nel quale ora sono presenti anche Richard Roxburgh, Helen Thomson, David Wenham e Dacre Montgomery. Austin Butler interpreterà il celebre cantante.

Nel film, il regista candidato all’Oscar Luhrmann (“Il grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”) esplorerà la vita e la musica di Presley, attraverso la lente del suo enigmatico manager, il Colonnello Tom Parker, interpretato dal due volte premio Oscar Tom Hanks (“Forrest Gump”, “Philadelphia”). La storia approfondirà la loro complessa relazione di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley fino alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita di innocenza in America.

Luhrmann dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso e Craig Pearce. La produzione è sempre di Luhrmann insieme alla pluri-vincitrice dell’Oscar Catherine Martin (“Il grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”) – che ricoprirà anche il ruolo di scenografa e costumista del film – Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss. Andrew Mittman sarà il produttore esecutivo.

Le riprese principali di Elvis si svolgeranno nel Queensland, in Australia, con il sostegno del governo del Queensland, Screen Queensland, e del programma Australian Government’s Producer Offset. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.