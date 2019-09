All’interno dell’Universo Cinematografico Marvel Loki si è scontrato con molti personaggi, e ovviamente anche con il suo fratellastro Thor. In una recente intervista nello show di Stephen Colbert,ha parlato di quella volta che durante le riprese del primo capitolo diil suo collegalo ha dovuto prendere a pugni in faccia. Non è stato semplice visto che Hiddleston indossava anche l’iconico e pesante elmo con le corna di Loki (di quasi 13 Kg), ma propose comunque a Hamsworth di prenderlo veramente a pugni in faccia: “È stata un’idea terribile, sono andato giù come un sasso”, ha rivelato Hiddleston.

Potete vedere l’intervista completa nella parte superiore della pagina (dal minuto numero 4).

FONTE: CB