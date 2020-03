È passato quasi un mese da quando, su YouTube, è stato diffuso un video deepfake in cui Robert Downey Jr e, le due star dell’Universo Cinematografico della Marvel, compaiono in una scena di, il cult di Robert Zemeckis, al posto di

Ora, sempre su YouTube, è disponibile un nuovo video, sempre realizzato con la tecnica del deepfake, che ci propone il trailer di un’ipotetica versione alternativa della pellicola di Robert Zemeckis con Tom Holland nei panni di Marty McFly.

A fine febbraio, Tom Holland, in un’intervista con la radio della BBC, aveva ammesso di aver avuto in passato delle discussioni in merito alla possibilità di dare vita a un remake della pellicola:

Mentirei se ti dicessi che non ci siano stati, in passato, delle conversazioni sulla possibilità di girare un remake. Ma chiaramente è una cosa che difficilmente si farà è un film amatissimo. Ritorno al Futuro il film più perfetto o uno dei più perfetti mai fatti. Detto ciò, se Robert Downey Jr e io potessimo rifare così, per divertimento, anche quella singola scena che hanno rifatto per gioco – potrebbe pagare lui la cosa è pieno zeppo di soldi – lo farei rinunciando alla parcella e potremmo rigirarla.

Cosa ne pensate di questo nuovo video deepfake in cui Tom Holland sostituisce Michael J. Fox nei panni del Marty McFly di Ritorno al Futuro?

