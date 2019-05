Immaginate di trovarvi in un parcoe di mettervi in posa con uno dei tanti personaggi che animano e popolano le aree del parco.

Spider-Man nello specifico.

Ve ne state lì, tutti contenti e contente di scattare qualche foto col vostro supereroe preferito quando, a un tratto, arrivano Jake Gyllenhaal, il Mysterio di Far From Home, e Zendaya a salutarvi. E non finisce qui perché è proprio a quel punto che l’Uomo Ragno si toglie la maschera per rivelare ai fortunati e alle fortunate presenti che non si tratta di un dipendente qualsiasi dei Disney Parks, ma di Tom Holland.

È quanto accaduto nelle ore scorse a Disneyland di Anaheim come testimoniato dal video pubblicato dalla pagina Facebook DisneyLand Insiders che potete trovare nella parte superiore di questa pagina.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.