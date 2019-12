Attualmente ci risulta difficile immaginare un nuovo attore nei panni di Spider-Man oltre a. Il suo Peter Parker cinematografico ha convinto praticamente tutti. Ma se Holland non avesse intrapreso la sua carriera da attore, cosa avrebbe fatto?ha chiesto al giovane attore se avesse preso in considerazione altri tipi di carriera da intraprendere, oltre alla recitazione.

Holland ha rivelato al presentatore che la carriera attoriale è sempre stata la sua priorità, ma non per sua madre. La madre di Holland, per un certo periodo, avrebbe voluto che il figlio diventasse un falegname:

[..] ho attraversato una fase della mia carriera in cui ero troppo vecchio per interpretare un un bambino ma anche troppo giovane per interpretare un adolescente. Mi ci è voluto molto tempo per crescere e mia madre ha deciso di mandarmi in una scuola di falegnameria, le piace farmi le valige e spedirmi a Cardiff [..]. Questo in un periodo in cui stavo andando abbastanza bene, ma mia madre pensava di no. Quindi sono andato in questa scuola, stavo studiando e mi stavo qualificando per diventare un carpentiere.