La Warner Bros. ha diffuso online come promesso il nuovo trailer italiano di, il reboot con(The Danish Girl) nel ruolo di Lara Croft in arrivo a marzo nei cinema di tutto il mondo.

Il nuovo trailer contiene diverse scene inedite rispetto al precedente, e approfondisce ancora di più la storia alla base dell’avventura intrapresa da Lara.

Potete vederlo qua sopra, mentre qui sotto è disponibile la versione in lingua originale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Questa la sinossi ufficiale: