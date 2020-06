CORRELATO – Top Gun è ancora un grande manuale di montaggio per le riprese aeree

Grazie a, vi proponiamo una clip dall’edizione in 4k di, il cult di Tony Scott con Tom Cruise.

Come vi abbiamo già detto, nel mese di giugno la major ha pubblicato per la prima volta in 4k, o ripubblicato, alcuni dei suoi titoli storici come The Blues Brothers, Lo Squalo, Il Gladiatore e il qui presente Top Gun.

A dicembre arriverà nei cinema Top Gun: Maverick, il sequel del cult anni 80 con Tom Cruise.

Il cast di Top Gun: Maverick è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

