Durante il periodo natalizio andranno in onda su Disney Junior (e in seguito su Disney NOW e Disney Channel) dei particolari cortometraggi animati in stop-motion con protagonistie i suoi amici.

In uno dei suddetti corti il topo Disney insieme a Minnie, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto, trascorreranno le vacanze natalizie in una baita innevata dove trovano un magico borsone che li aiuta a decorare l’abitazione.

Tali corti sono stati realizzati grazie a una collaborazione tra Disney Junior e i Stoopid Buddy Stoodios (Robot Chicken).

I corti, che hanno iniziato ad andare in onda questo sabato su Disney Junior, contengono moltissime easter egg proveniendi dal mondo Disney. Nel primo video promozionale approdato in rete possiamo vedere alcuni come ad esempio il modellino del battello a vapore (rigorosamente in bianco e nero) di Steamboat Willie.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

FONTE: Collider