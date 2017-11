La 20th Century Fox ha diffuso in rete un nuovo trailer e una clip di, film animato dei Blue Sky Studios ispirato al libro “La Storia del Toro Ferdinando” di Munro Lead. Il film approderà nelle nostre sale il 21 dicembre.

Il Toro Ferdinando racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Potete vedere il trailer qua sopra e la clip qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!