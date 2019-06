Mancano pochi giorni all’uscita diin tutto il mondo. Nel nostro paese, grazie all’adesione di Disney a Moviement ( iniziativa che sosteniamo anche noi di BadTaste.it ), la pellicola arriverà nelle sale il 26 giugno.

Nell’attesa, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei doppiatori del film e oggi vi proponiamo le nostre interviste. Si tratta di Benji & Fede, che danno voce a due ranocchiette e interpretano una nuova versione dell’iconico brano firmato da Randy Newman “Hai un Amico in Me” (“You’ve Got a Friend in Me”) che accompagna i titoli di coda del film; Riccardo Cocciante, ancora una volta interprete della canzone “Hai un Amico in Me” (“You’ve Got a Friend in Me”), presente nel film insieme al nuovissimo brano “Non Permetto” (“I Can’t Let You Throw Yourself Away”); Rossella Brescia, una ballerina volante tra i giocattoli a disposizione dei bambini nel parco giochi; Luca Laurenti, il cucchiaio-forchetta usa e getta trasformato in un giocattolo dalla piccola Bonnie e chiamato Forky; e infine Massimo Dapporto, storico doppiatore di Buzz Lightyear.

Potete vedere i video qui sopra e qui sotto!

Questa la sinossi:

Diretto da Josh Cooley e prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

L’uscita americana è prevista per il 21 giugno, mentre in Italia il film uscirà il 27.

