La divisione britannica della Disney ha diffuso un nuovo trailer internazionale di, l’atteso sequel in arrivo a giugno nei cinema di tutto il mondo.

Rispetto al full trailer di qualche giorno fa, questo trailer è più breve e contiene qualche scena inedita dedicata in particolare alle disavventure di Buzz Lightyear il quale, andato alla ricerca di Woody dopo che questi si è messo alle calcagna di Forky per riportarlo da Bonnie, si ritrova intrappolato in un luna park e viene messo in palio in una giostra, dove conosce Bunny e Ducky (doppiati in originale da Jordan Peele e Keegan Michael Key).

Potete vedere il trailer qui sopra!

A distanza di più di vent’anni dalla realizzazione da parte dei dei Pixar Animation Studios di Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, il primo lungometraggio al mondo animato al computer, i protagonisti dell’indimenticabile film Disney•Pixar ritornano in Toy Story 4.

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni.

Questa la sinossi:

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

L’uscita americana è prevista per il 21 giugno, mentre in Italia il film uscirà il 27.