Netflix Italia ha diffuso online il primo trailer di

La trama dello script ruota intorno al confine tra Paraguay, Argentina e Brasile, ovvero la cosiddetta “tripla frontiera”, sotto il controllo della criminalità organizzata.

Questa la micro sinossi diffusa da Netflix:

Non c’è dubbio: non si tratta di un’operazione militare. Guarda Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal mentre tentano di rapinare uno dei cartelli più spietati del mondo in Triple Frontier su Netflix. In arrivo a marzo.